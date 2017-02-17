AFP

Герой фильма про русских хулиганов: «ВВС выдумал мои слова про фестиваль околофутбольного насилия»

Герой фильма про русских хулиганов: «ВВС выдумал мои слова про фестиваль околофутбольного насилия»
Eurosport

1 час назад

Валерий Степанов по прозвищу «Киллер» больше не будет иметь дело с западными журналистами.

«Очень грустно было смотреть фильм, то, как все переврали – мне приписали слова, которых не говорил. Что именно? По поводу фестиваля околофутбольного насилия, который произойдет в нашей стране во время ЧМ-2018. Какой-то бред и идиотизм.

Наша страна всегда славилась гостеприимством, встречаем гостей хлебом-солью. Мы очень ждем большого праздника. А граждане англосаксы разводят истерию по этому поводу – видимо, очень опечалены тем, что чемпионат мира состоится не у них, и порочат российских болельщиков.

События в Марселе? Все произошло по вине французских властей. Это результат безволия и слабости правоохранительных органов Франции. Провал организаторов. 50 тысяч англосаксонского сброда, приехавшего в Марсель – как они себя там будут вести, можете представить?

Интервью западным вещателям давать больше не буду, ибо вижу в них скрытых агентов влияния спецслужб», – сказал Степанов «СЭ».

  • В ночь на 17 февраля телеканал ВВС показал документальный фильм «Армия российских хулиганов», главными героями которого стали футбольные фанаты.
  • Режиссер фильма Алекс Стокли фон Статцер предостерег британских болельщиков, что хулиганы из России уже готовятся к встрече с ними.
  • Во время Евро-2016 в Марселе прошли массовые столкновения между фанатами из России и Англии.

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