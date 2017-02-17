Герой фильма про русских хулиганов: «ВВС выдумал мои слова про фестиваль околофутбольного насилия»

«Очень грустно было смотреть фильм, то, как все переврали – мне приписали слова, которых не говорил. Что именно? По поводу фестиваля околофутбольного насилия, который произойдет в нашей стране во время ЧМ-2018. Какой-то бред и идиотизм.

Наша страна всегда славилась гостеприимством, встречаем гостей хлебом-солью. Мы очень ждем большого праздника. А граждане англосаксы разводят истерию по этому поводу – видимо, очень опечалены тем, что чемпионат мира состоится не у них, и порочат российских болельщиков.

События в Марселе? Все произошло по вине французских властей. Это результат безволия и слабости правоохранительных органов Франции. Провал организаторов. 50 тысяч англосаксонского сброда, приехавшего в Марсель – как они себя там будут вести, можете представить?

Интервью западным вещателям давать больше не буду, ибо вижу в них скрытых агентов влияния спецслужб», – сказал Степанов «СЭ».

В ночь на 17 февраля телеканал ВВС показал документальный фильм «Армия российских хулиганов», главными героями которого стали футбольные фанаты.

Режиссер фильма Алекс Стокли фон Статцер предостерег британских болельщиков, что хулиганы из России уже готовятся к встрече с ними.

Во время Евро-2016 в Марселе прошли массовые столкновения между фанатами из России и Англии.

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