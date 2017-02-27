Eurosport
Карлес Пуйоль: «Мне хочется сыграть в футбол на «Крестовском»
Легенда «Барселоны» оценил результат эпохальной стройки.
Испанец посетил новую арену «Зенита» в составе делегации УЕФА и поделился ощущениями.
«Я постоял на газоне – он отличного качества. В какой-то момент даже захотелось взять мяч и поиграть тут. С трибун поле кажется отличным, но вблизи оно превосходное. Это хорошая арена, здесь приятно находиться», – цитирует Пуйоля «Спорт день за днем».
Каталонец посетил главные достопримечательности Санкт-Петербурга и встретился с комментатором Eurosport Владимиром Стогниенко.
- Карлес Пуйоль выиграл 21 трофей с «Барселоной», включая три золота Лиги чемпионов.
- Строительные работы на «Крестовском» велись с 2007 года. Первоначально стоимость арены оценивалась в 6,7 млрд рублей, но в итоге достигла 43 млрд рублей.
- Кубок Конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля. На «Крестовском» состоятся четыре встречи, в том числе матч открытия Россия – Новая Зеландия и финал.
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