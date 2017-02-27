Карлес Пуйоль: «Мне хочется сыграть в футбол на «Крестовском»

Испанец посетил новую арену «Зенита» в составе делегации УЕФА и поделился ощущениями.

«Я постоял на газоне – он отличного качества. В какой-то момент даже захотелось взять мяч и поиграть тут. С трибун поле кажется отличным, но вблизи оно превосходное. Это хорошая арена, здесь приятно находиться», – цитирует Пуйоля «Спорт день за днем».

Каталонец посетил главные достопримечательности Санкт-Петербурга и встретился с комментатором Eurosport Владимиром Стогниенко.

Карлес Пуйоль выиграл 21 трофей с «Барселоной», включая три золота Лиги чемпионов.

Строительные работы на «Крестовском» велись с 2007 года. Первоначально стоимость арены оценивалась в 6,7 млрд рублей, но в итоге достигла 43 млрд рублей.

Кубок Конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля. На «Крестовском» состоятся четыре встречи, в том числе матч открытия Россия – Новая Зеландия и финал.

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