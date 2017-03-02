43% болельщиков в мире выступили против проведения ЧМ-2018 в России

Международная организация по борьбе с коррупцией Transparency International провела исследование на тему доверия болельщиков к ФИФА и их отношения к проведению ЧМ-2018 в России.

43% опрошенных людей по всему миру выступили против России в качестве организатора турнира, 39% – одобрили кандидатуру, 18% – не определись. Среди недовольных лидируют Ирландия (71%), Голландия (69%), Великобритания и Швеция (по 68%). В США только 47% болельщиков не поддержали Россию.

Среди одобряющих ожидаемо лидирует сама Россия (89%), за которой следуют Колумбия (57%) и ЮАР (56%).

ФИФА не доверяют 53% болельщиков, 32% – доверяют, 15% – не определились. Группу противников возглавляют чилийцы (71%), немцы и голландцы (по 70%). В России ФИФА не доверяют 41% болельщиков.

С 2016 года ФИФА возглавляет Джанни Инфантино, сменивший Зеппа Блаттера.

ЧМ-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

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