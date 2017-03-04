Imago

«КП»: Филипп Киркоров, Сергей Лазарев и Кристина Орбакайте записали гимн для ЧМ-2018

«КП»: Киркоров, Лазарев и Орбакайте записали гимн для ЧМ-2018
Eurosport

52 мин. назад

Нас ждет хит на все времена.

В Сочи состоялась запись клипа, посвященного чемпионату мира-2018. В съемках приняли участие Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Сергей Лазарев, Денис Майданов и другие исполнители.

Процессом записи руководил основатель группы «Земляне» Владимир Киселев. Он же написал музыку к предполагаемому гимну ЧМ-18. Автором слов оказался олигарх и поэт Михаил Гуцериев.

Хотя съемки проходили в режиме секретно, отрывок попал в руки «КП».

  • ЧМ-2018 пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.
  • Летом 2017 года Москва, Санкт-Петербург, Казань и Сочи примут матчи Кубка Конфедераций-2017. Турнир состоится с 17 июня по 2 июля.

Подписывайтесь на наш канал в телеграме

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

Чемпионат мира

Результаты

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Обзор женского пасьюта, где Дальмайер исполнила снайпера и гоночный болид

02:33
Популярные видео
Панарин спас «Чикаго» от поражения на последних минутах и приговорил «Айлендерс» буллитом
1 103 просмотров8 ч
Косплей Зидана, сюрреалистические сэйвы и другой огонь матча «Виннипега» с «Сент-Луисом»
 394 просмотров9 ч
А еще вам может понравиться