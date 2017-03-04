«КП»: Филипп Киркоров, Сергей Лазарев и Кристина Орбакайте записали гимн для ЧМ-2018

В Сочи состоялась запись клипа, посвященного чемпионату мира-2018. В съемках приняли участие Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Сергей Лазарев, Денис Майданов и другие исполнители.

Процессом записи руководил основатель группы «Земляне» Владимир Киселев. Он же написал музыку к предполагаемому гимну ЧМ-18. Автором слов оказался олигарх и поэт Михаил Гуцериев.

Хотя съемки проходили в режиме секретно, отрывок попал в руки «КП».

ЧМ-2018 пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

Летом 2017 года Москва, Санкт-Петербург, Казань и Сочи примут матчи Кубка Конфедераций-2017. Турнир состоится с 17 июня по 2 июля.

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