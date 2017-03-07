Музыкальным инструментом болельщиков на ЧМ-2018 выбраны ложки победы

Владимир Путин отдал распоряжение «О поддержке творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства», в котором одобрил создание музыкального инструмента болельщиков сборной России.

«Каждая страна во время чемпионата мира способствовала распространению культурного наследия через популяризацию народной музыкальной культуры и ремесленных ценностей. Во время проведения первенств планеты в разные годы у каждой страны был национальный атрибут болельщика: в ЮАР – вувузелы, в США – перчатки, в Корее – надувные палки, в Бразилии – каширола.

В 2011 году начались первые работы по анализу более 30 национальных музыкальных инструментов России для того, чтобы найти наиболее подходящий по нескольким критериям. Среди них – компактность, простота и удобство использования, легкость в изготовлении, историческая ценность, универсальность и творческая составляющая.

«Ложки победы» – рабочее название. Для простоты и удобства использования было сделано крепление – V-образный держатель. Этот инструмент – символ победы, поскольку по форме напоминает латинскую букву «V» от слова victoria.

Не надеялся, что Путин поддержит проект. Контракт еще не заключен, но заявленный размер гранта составляет 1 млн рублей», – цитирует Znak.com юриста и художника из Электростали Рустама Нугманова.

ЧМ примут 11 стадионов России. Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Новости ЧМ

Лучший спортивный телеграм