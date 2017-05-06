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AS: Федерация футбола Китая предложила Йоахиму Лёву контракт на 50 миллионов евро за 2 года

AS: Федерация футбола Китая предложила Лёву контракт на 50 миллионов евро за 2 года
Eurosport

13 ч. назад

Главный тренер бундестим может возглавить сборную Китая.

Федерация футбола Китая предложила Лёву возглавить национальную сборную. 57-летний специалист в случае согласия будет получать 25 миллионов евро в год.

Как сообщает AS, китайцы рассчитывают, что Лёв возглавит сборную после чемпионата мира-2018.

  • Под руководством Лёва сборная Германии выиграла чемпионат мира-2014.
  • Контракт тренера с Немецким футбольным союзом рассчитан до 31 июля 2020 года.

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