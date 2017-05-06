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AS: Федерация футбола Китая предложила Йоахиму Лёву контракт на 50 миллионов евро за 2 года
Главный тренер бундестим может возглавить сборную Китая.
Федерация футбола Китая предложила Лёву возглавить национальную сборную. 57-летний специалист в случае согласия будет получать 25 миллионов евро в год.
Как сообщает AS, китайцы рассчитывают, что Лёв возглавит сборную после чемпионата мира-2018.
- Под руководством Лёва сборная Германии выиграла чемпионат мира-2014.
- Контракт тренера с Немецким футбольным союзом рассчитан до 31 июля 2020 года.
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