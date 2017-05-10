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Расходы на подготовку к ЧМ-2018 увеличены на 4,7 миллиардов рублей

Расходы на подготовку к ЧМ-2018 увеличены на 4,7 миллиардов рублей
Р-Спорт

1 час назад

Растягивание бюджета продолжается.

Расходы на подготовку и проведение чемпионата мира по футболу 2018 года в России увеличены на 4,7 миллиарда рублей. Постановление вносит изменения в программу подготовки к ЧМ-2018, ранее утвержденную правительством РФ.

В версии постановления от 31 января 2017 года расходы на реализацию программы по подготовке и проведению турнира составляли 638 миллиардов 842,6 миллиона рублей. Согласно постановлению от 5 мая расходы составят 643 миллиарда 551,6 миллиона рублей. Из федерального бюджета будет выделено 355 млрд 160,1 млн, из бюджета субъектов федерации – 92 млрд 212,2 млн. Еще 196 млрд 179,3 млн будет выделено юридическими лицами.

  • Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.
  • Матчи будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

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