Глава Национальной телерадиокомпании Украины отказался от трансляций матчей ЧМ-2018

«В вопросе трансляции чемпионата мира-2018 в России я буду ориентироваться на страну. Если сборная туда пройдет и страна решит, что может ехать в РФ и участвовать там, я как глава канала, даже рискуя отставкой, скажу: «Мы этого показывать не будем».

Я спрашивал у футбольных крупных иерархов об этом, они кривятся и говорят: «Дай бог, Украина не попадет», – сказал Аласания в интервью изданию «Телекритика».

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

Сборная Украины после пяти туров отборочного этапа ЧМ-2018 набрала 8 очков и занимает третье место в группе І.

Прямую путевку на турнир получат девять победителей групп. Еще четыре путевки на турнир разыграют между собой восемь лучших команд среди занявших вторые места.

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