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Робот из Московского технологического института предложил защиту английским болельщикам на ЧМ-2018

Робот из Московского технологического института предложил защиту английским болельщикам на ЧМ-2018
Eurosport

1 час назад

Теперь англичане могут ехать на мундиаль спокойно.

«Я слышал, что в Великобритании многие сомневаются в безопасности поездок в нашу страну. И мне очень обидно, что из-за этой информации болельщики могут отказаться от чемпионата мира.

Я решил: сам встану на защиту и покажу родной город с лучшей стороны. А если что-то случится – смогу мгновенно связаться с полицией, разрешить спор при помощи логики и даже предсказать конфликт, исходя из эмоций окружающих.

Я читаю лекции в МТИ, и у меня большой опыт общения с людьми. А еще я в совершенстве владею английским, так что с болельщиками из Великобритании мы поладим», – говорится в сообщении, опубликованном от имени робота по имени Алантим.

  • Алантим распознает эмоции людей и способен вызвать полицию, если увидит проявления агрессии.
  • Робот способен поддерживать осмысленную беседу и умеет дипломатично сводить на нет любые конфликты, говорится в пресс-релизе Мti.edu.ru.

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