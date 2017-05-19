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Экс-игрок «Зенита» Аксель Витсель: «У Бельгии есть шансы выиграть чемпионат мира в России»

Витсель: «У Бельгии есть шансы выиграть чемпионат мира в России»
Р-Спорт

6 мин. назад

А у петербургского стадиона есть шансы идеально провести Кубок Конфедераций и мундиаль.

«Конечно, у нас есть шансы на победу на чемпионате мира. Но надо будет идти от игры к игре. У нас отличная команда с высококлассными футболистами, но нам надо быть единым целым. Есть команды и мастеровитее нашей сборной – Италия, Испания и Бразилия.

Надо быть предельно сконцентрированными, фокусироваться на каждой детали во время матчей. И, конечно же, без удачи тоже не обойтись», – сказал Витсель, чьи слова приводятся на официальном сайте ФИФА.

  • ЧМ-2018 пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года.
  • Лучшим результатом бельгийской сборной на мундиалях остается четвертое место в Мексике-1986.
  • Витсель выступал за «Зенит» с 2012 по 2016 год, после чего перешел в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» за 20 млн евро.

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