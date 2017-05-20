Роналдиньо: «Финал ЧМ-2018 Россия – Бразилия реален. Это было бы очень красиво»

«Кубок Конфедераций не менее значим, чем чемпионат мира. Это очень важный турнир. И те футболисты, кто хорошо себя проявит, наверняка получат шанс выступить на чемпионате мира.

Бразилия – главный фаворита мундиаля? Не люблю слово фаворит. На прошлом чемпионате мира мы тоже были фаворитами, но все сложилось не так, как все ожидали.

Зато год назад на Олимпиаде наши игроки завоевали золотые медали. И сейчас наша команда играет удачно, помогла смена главного тренера.

Реален ли финал чемпионата мира Россия – Бразилия? Все возможно. Это было бы очень красиво», – сказал Роналдиньо «СЭ».

Роналдиньо находится в России на правах посла футбола ФИФА.

Бразилия и Россия – единственные команды, которые уже гарантировали себе участие на ЧМ-2018.

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