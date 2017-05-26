Eurosport

Сборная США сыграет в футболках с радужными цветами в поддержку ЛГБТ

Сборная США сыграет в футболках с радужными цветами в поддержку ЛГБТ
Eurosport

37 мин. назад

Мужская и женская команды присоединились к акции LGBTQ Pride Month.

Мужская сборная США сыграет в специальных футболках 3 июня в отборочном матче ЧМ-2018 против Венесуэлы. Женская команда проведет две товарищеские игры – со Швецией 8 июня и спустя три дня с Норвегией, сообщает Goal..

Федерация футбола США также объявила о старте продаж футболок с радужными цветами. Вырученные средства пойдут на благотворительность.

  • В США и других странах мира в июне традиционно проходит месяц ЛГБТ, который завершается гей-парадом.

Самый спортивный инстаграм

По теме

Чемпионат мира

Результаты

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Проброс погоды. Кто выиграет Кубок Стэнли

03:42
Популярные видео
Финиш 19-го этапа, на котором Ланде было очень скучно
1 053 просмотров5 ч
Как «Питтсбург» выцарапал у «Оттавы» выход в финал Кубка Стэнли
3 530 просмотров12 ч
А еще вам может понравиться