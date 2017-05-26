Сборная США сыграет в футболках с радужными цветами в поддержку ЛГБТ

Мужская сборная США сыграет в специальных футболках 3 июня в отборочном матче ЧМ-2018 против Венесуэлы. Женская команда проведет две товарищеские игры – со Швецией 8 июня и спустя три дня с Норвегией, сообщает Goal..

Федерация футбола США также объявила о старте продаж футболок с радужными цветами. Вырученные средства пойдут на благотворительность.

В США и других странах мира в июне традиционно проходит месяц ЛГБТ, который завершается гей-парадом.

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