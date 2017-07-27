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В Волгограде ради парковки к ЧМ-2018 вырубили деревья Парка сталинградских вдов

В Волгограде ради парковки к ЧМ-2018 вырубили деревья Парка сталинградских вдов
Eurosport

5 ч. назад

Чемпионат мира – на первом месте.

В рамках реконструкции к ЧМ-2018 в одной из частей Парка сталинградских вдов у Мамаева кургана в Волгограде появится автомобильная стоянка на 239 мест. Часть деревьев, которые росли в парке с момента его основания в 1967 году, были вырублены 24 июля.

В планах комитета архитектуры областной администрации высадить в парке около 930 деревьев и 1600 кустарников, в том числе смородины. Там будут установлены камеры видеонаблюдения, поливочный водопровод, 85 уличных скамеек и 73 урны. Какую-то часть бывшей зеленой зоны отдадут под выставку военной техники и автостоянку, сообщает Lenta.ru со ссылкой на «Блокнот Волгограда».

  • Первое дерево в парке 50 лет назад посадила работница тракторного завода по фамилии Пластикова в память о своем муже, героически погибшем при обороне Сталинграда.
  • Вслед за ней в память о погибших мужьях, женах, сыновьях деревья начали сажать сотни горожан.
  • «Арена Волгоград» примет матчи группового этапа ЧМ-2018.

Фото: bloknot-volgograd.ru.

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