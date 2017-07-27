В Волгограде опровергли существование Парка вдов, где якобы вырубили деревья к ЧМ-2018

Директор музея-заповедника «Сталинградская битва» в Волгоградской области Алексей Васин заявил, что никакого Парка вдов у Мамаева Кургана, где якобы вырубили деревья, никогда не было. В обладминистрации сообщили, что губернатор не подписывал такого распоряжения.

По словам Васина, территория, которую назвали парком, находится вне зоны полива.

«Там был посадочный материал, но он имел очень неприглядный вид. Деревья столько не живут, половина из них была больная, вторая – высохшая. Кроме того, эта территория не была прогулочной.

Парк вдов – это из разряда мифологии. Ни одного документального свидетельства о существовании Парка вдов нет даже в архивах», – рассказал Васин РИА «Новости».

Ранее ряд СМИ сообщили, что губернатор Андрей Бочаров распорядился вырубить Парк вдов у Мамаева Кургана в рамках городской реконструкции к ЧМ-2018.

Как говорилось в статьях, этот парк появился в 1965 году, когда у подножия Кургана женщина закопала саженец в память о своем погибшем на войне муже и ее примеру последовали многие жители Сталинграда.

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