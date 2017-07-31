В городах ЧМ-2018 откроют вытрезвители

Об открытии вытрезвителей рассказал главный нарколог Министерства здравоохранения РФ Евгений Брюн.

«В преддверии чемпионата мира по футболу в Москве и других городах, где будут проходить матчи первенства, откроют такие учреждения в обязательном порядке. Поскольку неизбежно будут пьяные болельщики.

Например, за время проведения Кубка Конфедераций более 600 человек было госпитализировано по разным поводам. В основном это соматические болезни, но некоторые поводы были связаны и с опьянением.

Сейчас обсуждается вопрос, в рамках какого ведомства это делать: в рамках медицинских учреждений, в рамках соцзащиты или как-то еще.

Понятно, что для медиков это непрофильное занятие, возникает юридический вопрос: на основании чего человека удерживают в течение определенного времени? Поэтому, скорее всего, это не будет в рамках здравоохранения. Сейчас прорабатывается юридическая основа этого проекта», – цитирует Брюна «Чемпионат».

Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Матчи мундиаля примут Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург.

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