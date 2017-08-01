«Перманентно я живу болея, – от футбола нашего хреново». Шнуров написал стихи о сборной России
Произведение, пронизанное болью.
Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал в инстаграме стихотворение о сборной России:
«Вылечили в Африке эболу,
Профилактика теснит ужасный СПИД,
Только сборную России по футболу,
Человечество никак не победит.
Может сглазили, или заговорили,
Как недуг она неизлечимый.
Для ее существования в этом мире,
Нет какой-то видимой причины.
Опухоль на теле у бюджета.
Различай диагноз и крамолу.
Как чума, как сифилис, ***** [блин], эта,
Сборная России по футболу.
Вопрошаю, с болью в телек глядя,
Надоели муки и мытарства, –
Кто ж найдет уже противоядие,
Или снадобье, или лекарство?
Я не пил и я не нюхал клея,
Хотя в этом я натренирован.
Перманентно я живу болея, –
От футбола нашего ****** [хреново].
- Сборная России занимает 62-е место в рейтинге ФИФА.