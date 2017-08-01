«Перманентно я живу болея, – от футбола нашего хреново». Шнуров написал стихи о сборной России

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал в инстаграме стихотворение о сборной России:

«Вылечили в Африке эболу,

Профилактика теснит ужасный СПИД,

Только сборную России по футболу,

Человечество никак не победит.

Может сглазили, или заговорили,

Как недуг она неизлечимый.

Для ее существования в этом мире,

Нет какой-то видимой причины.

Опухоль на теле у бюджета.

Различай диагноз и крамолу.

Как чума, как сифилис, ***** [блин], эта,

Сборная России по футболу.

Вопрошаю, с болью в телек глядя,

Надоели муки и мытарства, –

Кто ж найдет уже противоядие,

Или снадобье, или лекарство?

Я не пил и я не нюхал клея,

Хотя в этом я натренирован.

Перманентно я живу болея, –

От футбола нашего ****** [хреново].

Сборная России занимает 62-е место в рейтинге ФИФА.

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