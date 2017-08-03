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На строящейся «Самара Арене» произошел пожар
Никто не пострадал.
На стадионе «Самара Арена» около 10 утра 3 августа начался пожар. Причиной оказалось возгорание строительного мусора на складе бетонщиков. На место происшествия выезжали несколько пожарных расчетов.
Огонь был потушен в кратчайшие сроки. По заверениям властей, пожар не нанес серьезного урона стадиону, в скором времени строительство продолжится в штатном режиме, сообщает Рrogorodsamara.ru.
- Стадион в Самаре примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018, включая игру сборной России, встречу 1/8 финала и четвертьфинал.
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