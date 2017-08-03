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Сборная России 3 сентября сыграет контрольный матч с «Динамо»

Сборная России 3 сентября сыграет контрольный матч с «Динамо»
Eurosport

1 час назад

Встреча пройдет на «Арене Химки».

Сборная России проведет в Новогорске учебно-тренировочный сбор в период с 28 августа по 3 сентября.

Как сообщает официальный сайт РФС, международных контрольных матчей в ходе сбора проведено не будет, так как в эти сроки большинство национальных команд задействованы в отборочных раундах ЧМ-2018.

Национальная команда проведет контрольную игру с московским «Динамо». Встреча состоится 3 сентября.

  • В 2017 году сборная России приняла участие в Кубке Конфедераций.
  • Команда Станислава Черчесова не вышла из группы, одержав одну победу и потерпев два поражения.

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