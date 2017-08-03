Getty Images
Сборная России 3 сентября сыграет контрольный матч с «Динамо»
Встреча пройдет на «Арене Химки».
Сборная России проведет в Новогорске учебно-тренировочный сбор в период с 28 августа по 3 сентября.
Как сообщает официальный сайт РФС, международных контрольных матчей в ходе сбора проведено не будет, так как в эти сроки большинство национальных команд задействованы в отборочных раундах ЧМ-2018.
Национальная команда проведет контрольную игру с московским «Динамо». Встреча состоится 3 сентября.
- В 2017 году сборная России приняла участие в Кубке Конфедераций.
- Команда Станислава Черчесова не вышла из группы, одержав одну победу и потерпев два поражения.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте