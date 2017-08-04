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Владимир Путин: «Возглавить сборную России? Нет, каждый должен заниматься своим делом»

Путин: «Возглавить сборную России? Нет, каждый должен заниматься своим делом»
ТАСС

1 час назад

Президент будет заниматься президентством.

Путин обсудил перспективы сборной России на чемпионате мира-2018 с главой муниципального образования Черемхово Иркутской области Вадимом Семеновым, сообщает ТАСС. Президент поинтересовался у Семенова мнением о том, как выступит сборная России на мундиале.

– Честно? Плохо, – сказал Семенов.

– Почему это плохо-то? Почему пессимизм? Может быть, не выиграем, но почему будем плохо играть-то? – поинтересовался Путин, на что Семенов ему ответил, что сборная заиграет, если руководить ею будет лично президент.

– Нет. Каждый должен заниматься своим делом. Давайте будем все-таки надеяться на то, что ребята будут стараться, – ответил Путин.

  • Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.
  • Матчи мундиаля примут Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург.

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