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Владимир Путин: «Возглавить сборную России? Нет, каждый должен заниматься своим делом»
Президент будет заниматься президентством.
Путин обсудил перспективы сборной России на чемпионате мира-2018 с главой муниципального образования Черемхово Иркутской области Вадимом Семеновым, сообщает ТАСС. Президент поинтересовался у Семенова мнением о том, как выступит сборная России на мундиале.
– Честно? Плохо, – сказал Семенов.
– Почему это плохо-то? Почему пессимизм? Может быть, не выиграем, но почему будем плохо играть-то? – поинтересовался Путин, на что Семенов ему ответил, что сборная заиграет, если руководить ею будет лично президент.
– Нет. Каждый должен заниматься своим делом. Давайте будем все-таки надеяться на то, что ребята будут стараться, – ответил Путин.
- Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.
- Матчи мундиаля примут Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург.
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