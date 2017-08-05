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Александр Кокорин: «Соскучился по сборной, задумался о том, что где-то что-то сделал не так»

Кокорин: «Соскучился по сборной, задумался о том, что где-то что-то сделал не так»
ТАСС

58 мин. назад

Неужели повзрослел?

«Да, конечно, я соскучился по сборной России, пропустил большой домашний турнир, которых бывает не так много в карьере футболиста. Сильно задумался о том, что где-то я что-то сделал не так.

Пропускать такие большие турниры нельзя – карьера пройдет быстро, а сожалеть об этом потом можно будет очень долго».

Не так давно мы встречались со Станиславом Черчесовым и нормально поговорили. Нет никакой ситуации, что мне поставили какой-то ограничитель в плане национальной команды. У нас с тренером обычная рабочая ситуация.

Если он посчитает, что я нужен команде, то позовет в нее», – сказал Кокорин ТАСС.

  • Александр не вызывался в сборную России после неудачного выступления на Евро-2016 и скандальной вечеринки с Павлом Мамаевым.
  • Кокорин забил 3 гола в 5 официальных матчах сезона-2016/17.

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