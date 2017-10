Питерский крафт. 5 гениальных баров, где будет кутить сборная Англии по футболу

Гарет Саутгейт уверенно вывел «трех львов» на ЧМ в России. Отель подобран давно: самая переоцененная сборная в истории разместится в репинском ForRestMix Club.

Логично, что англичане захотят отдохнуть в лучших питерских пабах, но гугл моментально отправит их в «1703» – крошечную тошниловку в трущобах Лиговского проспекта. Идти туда нельзя: когда там нет Ресторатора и Оксимирона, бар переполнен школьниками, блогерами и другими люмпенами.

Ниже – гид по лучшим пивным локациям Питера: очень не хочется, чтобы суперзвезды попали в общество маргиналов.

The Templet Bar

Адрес: Дачный проспект, дом 9

Бары в зеленом ирландском стиле – тотальный моветон, но Templet – исключение: его открыли задолго до того, как лепреконское оформление стало мейнстримом.

Уютное заведение с олдскульными джерси на потолках идеально подойдет англичанам для того, чтобы собраться и безудержно забухать после очередного кошмарного вылета с чемпионата мира.

Во-первых, Templet находится в мегасонном районе – туда не припрется толпа фанатов Харта и Кейна. Во-вторых, внутри полно места: можно засесть на диваны, можно разместить задницу возле барной стойки, а можно забраться на подиум и тихонько хлебать пивас там.

В-третьих, ярд «Гинесса» в этом баре выносят торжественнее, чем «Золотой мяч». Учитывая, что никому из «трех львов» этот приз не светит, метровая подставка с бокалами – достойная компенсация за страдания на крупных турнирах. Тем более, «Гинесс» в Templet на удивление терпимый.

И все же главное преимущество бара возле проспекта Ветеранов – прекрасная площадка для драк. Вываливаешься из дверного проема, шагаешь налево, встречаешь подонка, не забившего решающий пенальти, а затем спьяну прописываешь ему в жбан.

Разнимать никто не полезет. Фонари туда не светят. Людей вокруг тупо нет. Значит, файтинг будет идти до тех пор, пока кто-то не вырубится и не заляжет в луже крови.

Типично британская разборка – это замечательно. А еще лучше, что наутро о случившемся не напишут ни The Sun, ни Daily Mail – они лишь будут гадать, откуда взялись синяки на лице Кайла Уокера.

Quarenghi Bar

Адрес: ул. Ломоносова, 2

Пролетарский бар возле Думской, куда явно заглянет Рахим Стерлинг: там можно щупать студенток (они как раз будут откисать после сессии), конвульсивно трястись под супердревние хиты, валяться на продавленных диванах, ругаться с быковатыми охранниками, но главное – дуть шары с веселящим газом.

В Европе они стоят 15-20 евро, в Quarenghi – 150 рублей. Их надувают, отдают, а потом снова надувают и отдают – кажется, баллоны никогда не истощаются.

Когда надоест вдыхать оксид азота, есть два варианта: либо взять кальян, либо вернуться на проспиртованную Думскую и рвануть до шаурмичной у Джамала. Местные оранжевые диваны – лучшая мебель, чтобы прийти в себя, наесться сомнительного мяса в лаваше и опять подняться в Quarenghi за очередной порцией шаров.

Punk Brew

Адрес: ул. Рубинштейна, 9

Экстремально крутой бар на объективно главной улице Петербурга. Внутри – клубная, но очень домашняя атмосфера. В меню – грандиозная линейка пивных сортов. Крафт, сидр, эль – там правда есть все.

Официанты тоже максимально приветливые: они обязательно узнают героев Премьер-лиги, но вместо бесячей фразы «Oh, please, one selfie for my Insta» легко перейдут на английский и помогут с выбором закусок.

Лучшая фишка Punk Brew – зеленые бочки на улице, которые используются в качестве столов. Если повезет с погодой и белыми ночами, поход на Рубинштейна либо запомнится «трем львам» на всю жизнь, либо вообще сотрется из памяти – неумеренная дегустация крафта нередко вызывает алкогольную амнезию.

Fiddler’s Green

Адрес: Рубинштейна, 5

Выглядит элегантно и просто. Как классический английский паб, который ты никогда не найдешь в Лондоне. Из таких заведений вываливается алкобогема Ливерпуля, Манчестера, Ньюкасла. В таких заведениях принято жаловаться на правительство и вспоминать старую банду психов, однажды обыгравших «Ливерпуль» в финале Кубка Англии. Так что любой дружочек вроде Хендерсона или Стоунса почувствует тут себя как в родном рабочем районе.

Возможно, единственное отличие от классического трактира – близость к центру культурной столицы. Поэтому тут легче встретить интеллигентного алкоголика с питерской пропиской или заезжего густо напомаженного хипстера, чем классического британского бича, стонущего то ли от обилия спиртного, то ли от взваленного на плечи чемодана с проблемами.

O’Hooligans

Адрес: пр. Бакунина, 5

Сюда нужно зайти чисто на экскурсию: посмеяться над интерьерным косплеем якобы аутентичных британских пабов, порубиться в кикер, закинуть в себя стейк за смешной прайс и заказать музыкантам что-нибудь из свежих Kasabian (особенно если Варди попадет в сборную). Дальше нужно расплатиться, пройти 10 метров по Бакунина и разменять рубли в роскошном кафе «Италия»: там дают лучшую пиццу и лучшую пасту в Петербурге, а винная карта длиннее, чем список всех дивизионов английского футбола.

В итоге получается оптимальный двойник: полирануть пивас вином – святое дело.

