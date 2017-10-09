Getty Images
Globo Esporte: сборная Бразилии хочет остановиться в Сочи на время ЧМ-2018
Сочинцы смогут наслаждаться присутствием Неймара на ежедневной основе.
Бразильская конфедерация футбола (CBF) определилась с местом базирования национальной команды на ЧМ-2018. Пентакампеоны планируют остановиться в одном из пятизвездочном отелей в Сочи.
Место изначально было забронировано сборной Австрии, которая в итоге не прошла квалификацию. Теперь CBF должна договориться о базировании в Сочи с ФИФА, передает Globo Esporte.
Ранее вариант с Сочи рассматривали Германия и Англия. Родоначальники в итоге выбрали Репино.
- Сочи примет четыре матча группового этапа, игру 1/8 финала и один четвертьфинал.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте