Globo Esporte: сборная Бразилии хочет остановиться в Сочи на время ЧМ-2018

Бразильская конфедерация футбола (CBF) определилась с местом базирования национальной команды на ЧМ-2018. Пентакампеоны планируют остановиться в одном из пятизвездочном отелей в Сочи.

Место изначально было забронировано сборной Австрии, которая в итоге не прошла квалификацию. Теперь CBF должна договориться о базировании в Сочи с ФИФА, передает Globo Esporte.

Ранее вариант с Сочи рассматривали Германия и Англия. Родоначальники в итоге выбрали Репино.

Сочи примет четыре матча группового этапа, игру 1/8 финала и один четвертьфинал.

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