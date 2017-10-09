Валерий Газзаев: «Виктор Онопко и в 47 лет не уступает защитникам сборной»

Экс-главного тренера сборной России, депутата Госдумы РФ Валерия Газзаева попросили оценить игру Роналдиньо в матче команды «Лидер-65» и легенд Италии, а он перевел тему на Виктора Онопко.

«Роналдиньо поражал меня своей игрой всегда. Но я бы еще отдельно отметил Онопко. Виктор всегда отвечал высоким стандартам европейского футбола.

И даже сейчас, в свои 47 лет, он по-прежнему не уступает даже защитникам национальной сборной», – сказал Газзаев «СЭ».

«Лидер-65» победил итальянцев со счетом 6:3.

Помимо Роналдиньо и Онопко за «Лидера-65» выступили Александр Кержаков, Роман Широков, Валерий Карпин, Рамзан Кадыров и другие.

Онопко провел 109 матчей за сборную России. За его плечами два чемпионата мира (1994, 2002) и два Евро (1992, 1996).

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