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Валерий Газзаев: «Виктор Онопко и в 47 лет не уступает защитникам сборной»

Газзаев: «Онопко и в 47 лет не уступает защитникам сборной»
Eurosport

14 ч. назадОбновлено 13 ч. назад

Может, Станиславу Черчесову стоит рискнуть?

Экс-главного тренера сборной России, депутата Госдумы РФ Валерия Газзаева попросили оценить игру Роналдиньо в матче команды «Лидер-65» и легенд Италии, а он перевел тему на Виктора Онопко.

«Роналдиньо поражал меня своей игрой всегда. Но я бы еще отдельно отметил Онопко. Виктор всегда отвечал высоким стандартам европейского футбола.

И даже сейчас, в свои 47 лет, он по-прежнему не уступает даже защитникам национальной сборной», – сказал Газзаев «СЭ».

  • «Лидер-65» победил итальянцев со счетом 6:3.
  • Помимо Роналдиньо и Онопко за «Лидера-65» выступили Александр Кержаков, Роман Широков, Валерий Карпин, Рамзан Кадыров и другие.
  • Онопко провел 109 матчей за сборную России. За его плечами два чемпионата мира (1994, 2002) и два Евро (1992, 1996).

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