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В интернет утекла возможная форма сборной России на ЧМ-2018

В интернет утекла возможная форма сборной России на ЧМ-2018
Eurosport

47 мин. назадОбновлено 40 мин. назад

Кажется, мы знаем, что ты будешь искать в магазине adidas.

Вероятный основной комплект игровой формы сборной России на домашний чемпионат мира отличается белыми вставками на плечах и груди. Производителем остается adidas.

Как заметили пользователи, в похожей форме сборная СССР завоевала золото Олимпийских игр-1988 в Сеуле.

На Кубке Конфедераций-2017 Россия выступала в майках, напоминавших игровой комплект сборной СССР на Евро-1988. В первый раз ребрендинг не помог: если СССР 29 лет назад остановила только Голландия в финале, то Россия-2017 не вышла из группы.

  • 10 октября Россия сыграет в Казани с Ираном.

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