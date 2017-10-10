В интернет утекла возможная форма сборной России на ЧМ-2018

Вероятный основной комплект игровой формы сборной России на домашний чемпионат мира отличается белыми вставками на плечах и груди. Производителем остается adidas.

Как заметили пользователи, в похожей форме сборная СССР завоевала золото Олимпийских игр-1988 в Сеуле.

На Кубке Конфедераций-2017 Россия выступала в майках, напоминавших игровой комплект сборной СССР на Евро-1988. В первый раз ребрендинг не помог: если СССР 29 лет назад остановила только Голландия в финале, то Россия-2017 не вышла из группы.

10 октября Россия сыграет в Казани с Ираном.

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