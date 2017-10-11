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ЧМ-2018 пройдет без чемпионов Южной Америки, Северной Америки и Африки

ЧМ-2018 пройдет без чемпионов Южной Америки, Северной Америки и Африки
Eurosport

7 ч. назад

Азия и Океания тоже под вопросом.

Отборочный цикл мундиаля-2018 сложился неудачно для большинства континентальных чемпионов.

Летом 2018 года в Россию не приедут обладатель Кубка Америки Чили, обладатель Кубка африканских наций Камерун и обладатель Золотого Кубка КОНКАКАФ США.

Под вопросом находится судьба победителя Кубка Азии Австралии, которую ждут стыковые матчи с Гондурасом. Обладатель Кубка наций ОФК (Океания) Новая Зеландия сразится с Перу.

  • Только чемпион Европы Португалия пробился на мундиаль. «Селесау» грозили стыковые матчи, но в последнем туре она обыграла Швейцарию (2:0) и стала первой в группе В.
  • Вдобавок на ЧМ-2018 не выступит вице-чемпион мира-2010, бронзовый призер-2014 Голландия.

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