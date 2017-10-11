Мните, Тите. Как Бразилия снова стала лучшей сборной планеты

Сборная Аргентины только в последний день вползла на чемпионат мира, но их соседи из Бразилии рисковали не меньше. После двух провалов на Кубке Америки и ужасного старта в группе – шестое место после шести туров – местная федерация поняла, что с нее хватит: забросила проект с местным Юргеном Клинсманном, уволила Дунгу и назначила локального героя Тите.

За 26 лет карьеры коуч почти не выезжал за пределы Бразилии (только два краткосрочных проекта в Эмиратах), но заслужил признание местных гиков. С ним «Коринтианс» не только выиграл Кубок Либертадорес, но и разбил «Челси» на клубном Чемпионате Мира. За год работы со сборной Тите сотворил невозможное: досрочно выиграл квалификацию и снова сделал Бразилию лучшей в рейтинге ФИФА – такого с Joga Bonito не происходило уже семь лет.

Ниже – топ главных достижений тренера, который бомбанет в России следующий летом.

Забил на роль капитана

Скандал вокруг повязки разгорелся сразу после назначения Дунги: не поставив в известность Тьяго Силву, тренер передал его функции Неймару. Неоднозначное решение немедленно отравило атмосферу в раздевалке и спродюсировало конфликт между игроками. Силва вспоминал: «Никто со мной даже не поговорил на эту тему, в том числе Неймар. Эта ситуация меня жутко расстроила. Я бы соврал, если бы сказал, что не переживал по этому поводу».

После убогого перфоманса на Кубке Америки (Бразилия не прошла даже в плей-офф) уже Неймар отказался от капитанства – ответственность сковывала игрока, а бремя лидера приводило к многочисленным фолам. Тите решил проблему нетрадиционным методом: вместо того, чтобы вернуть повязку Силве или отдать ее кому-то другому, тренер назначает капитана непосредственно перед матчем. Точно такую же тактику Тите с успехом реализовал в «Коринтиансе».

За 12 матчей отбора капитаном при Тите успели побыть сразу 10 игроков: повязку на упругом бицепсе примерили даже Маркиньос (23 года) и Каземиро (25 лет). Коллективная ответственность пришлась очень кстати: скандалы больше не разлагали сборную, позволили Тите донести тактические идеи, а Неймар без дополнительной нагрузки снова заблистал.

Вернул отшельников

Одним из первых решений Тите стало возвращение в сборную Тьяго Силвы и Марсело. Защитника «Реала» Дунга игнорировал по максимально глупой причине: тренер считал его слишком атакующим игроком. Похожий аргумент использовал Рой Ходжсон в «Интере»: Роберто Карлос до сих пор припоминает коучу чрезмерную осторожность, которая привела к его переезду в Мадрид.

Силва не разбил надежную связку из Маркиньоса и Миранды (2 пропущенных мяча подтверждают логику Тите), но Марсело уже оценил подход нового тренера. В сентябре фулбек даже разразился громким обещанием: «С Тите мы вернем Бразилию на вершины».

Еще более яркой историей стал камбек Паулиньо. Зная о сильных сторонах игрока по «Коринтиансу», Тите пригласил полузащитника и не ошибся. В 11 матчах Паулиньо ввинтил шесть голов, напомнив об умении своевременно подключаться в штрафную, которое он не растерял даже в Китае. Мячи бокс-ту-бокса принесли Бразилии три победы, а еще одним голом мужчина завершил погром Аргентины.

Построил из сборной клуб

Перед Евро-2016 Карло Анчелотти объяснил, почему футбол на уровне сборных настолько непривлекателен. Итальянец твердо убежден: у тренеров так мало времени на подготовку, что им приходится жертвовать атакующей игрой ради надежности в защите. В короткие сроки проще организовать контратакующий стиль, заключил коуч.

Тите тоже столкнулся с нехваткой времени и тренировок, но с первых же дней отладил взаимопонимание между игроками. Успех тренера завязан на трех составляющих. Во-первых, Тите проникся идеями атакующих тренеров и выезжал на стажировки к тому же Анчелотти. Во-вторых, коуч выбрал гибкую модель и позволил игрокам действовать так, как они привыкли в клубах. В-третьих, Тите четко работает по ходу матчей и не принимает хаотичные решения под влиянием результата.

Последний тезис сработал как минимум в трех матчах. Против Аргентины коуч поменял местами Паулиньо и Ренато Аугусто: опорник помог Фернандиньо справиться с великим Месси. Против Перу тренер ответил уже на аналогичный ход коллеги: заметив, что против Неймара играет три соперника, Тите предоставил свободную роль Коутиньо. Наконец, с Эквадором кучу моментов не использовал Габи Жезус: вместо того, чтобы менять дебютанта, тренер доверился янгстеру и не прогадал – страйкер заработал пенальти, а в самом конце запулил двушечку.

Открыл Жезуса

После ухода Роналдо в Бразилии дефицит крутых страйкеров: Тите мог рассчитывать на лузеров (Жо, Фред, Жонас), старперов (Тарделли, Робиньо, Рикардо Оливейра) или людей, которые никогда не оправдывали приглашения в сборную (Пато, Луис Фабиано). Тите повезло: к его назначению появился жизнеспособный вариант с Габи Жезусом. Роль тренера не ограничилась одним лишь доверием: парень получил серию важных инструкций.

Одна из функций Жезуса в сборной – опускаться вглубь поля за мячом, стягивать на себя защитника и открывать пространство партнеру. Особую пользу Габи принес Неймару: с его появлением фронтмен, наконец, разменял позицию ложной девятки на привычное место слева. Умное движение Жезуса сочетается с убойной результативностью: при Тите Бразилия забила 30 мячей, в 11 из них (7 голов, 4 ассиста) поучаствовал нападающий «Сити».

Закайфовал с игроками

Эксперт ESPN Фернандо Дуарте называл атмосферу в сборной при Дунге военным положением. Тите отказался от строгого режима: коуч объединил серьезные разговоры о тактике с неформальным подходом к игрокам. Чтобы оставаться с парнями на связи, тренер даже завел группу в Whatsapp: туда входят не только лидеры, но и запасные.

Настроение игроков передалось нации: журналисты вспоминали, как Дунга делал из пресса врага – добродушный Тите остается после брифингов и по-дружески болтает с репортерами. Опрос, проведенный научно-исследовательским институтом Параны этой весной, показал: если бы выборы президента состоялись сейчас, за Тите отдали бы свои голоса 15% избирателей.

В конце марта Тите намекнул на потенциальную проблему: Бразилия хороша, но до Чемпионата Мира еще целый год. Луис Фелипе Сколари не справился с ранним созреванием сборной – после убойного Кубка Конфедераций команда рассыпалась на мундиале. Главный карьерный вызов для Тите состоит именно в этом – подвести Бразилию к лету в такой же улетной форме, в которой она находится сейчас.

Другие тексты Вячеслава Палагина:

Король – шут. Почему «Реал» пережил фиаско на старте, но попрет наверх

Гола ломка. «Сити» – главный претендент на титул в АПЛ