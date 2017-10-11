Эдуардо – суровый. Почему на ЧМ нужно болеть за форварда «Монако» и Колумбии Радамеля Фалькао

Два года назад «Зенит» испепелял в Лиге чемпионов, а Радамель Фалькао задыхался на скамейке «Челси», поэтому инсайд об аренде колумбийца в Петербург не казался бредом больного воображения.

Виллаш-Боаш лично общался с Тигром, питерские боссы выделили бюджет под солидный оклад, но в итоге переговоры с лондонцами завяли – скорее всего, из-за лимита на легионеров (взяли Кокорина) и божественной формы Халка и Дзюбы.

Но изначально новость о том, что Фалькао может приехать в нашу Премьер-лигу, вызывала два чувства: радость за трансфер новой суперзвезды (с ними после кризиса туго) и боль от того, насколько кошмарно может сложиться карьера Радамеля.

Крах получился слишком стремительным и жестоким. В январе 2014-го колумбиец считался главной надеждой «Монако» и сборной. В феврале освоил костыли после разрыва крестообразных связок в матче против любителей (их можно было рвать без него).

В июне Фалькао наблюдал за бразильским ЧМ через плазму в гостиной. В августе перешел в «МЮ» на бесстыжую зарплату. Осенью увидел, что в его честь создали сайт, который считает, сколько денег он срубает каждую секунду (сервис работает до сих пор).

В мае 2015-го Тигра признали одним из главных разочарований сезона: форвард, снимавший с карточки порядка 300 тысяч долларов в неделю, запихивал мяч в сетку раз в 322 минуты. За Фалькао вписался Моуринью, пообещавший воскресить Радамеля, но Ососбенный потонул сам. Колумбиец – вместе с ним: во второй английский сезон статистика чуть улучшилась (228 минут на гол), но страйкера выпускали в основе пугающе редко.

Дауншифтинг в РФПЛ смотрелся бы логичным продолжением печальной истории человека, еще недавно считавшегося самым опасным, безжалостным и многофункциональным нападающим планеты. Все шло к тому, что его рейтинг в FIFA продолжит падать (FIFA 14 – 90, FIFA 17 – 81), а он сам свалит либо в Россию, либо в Штаты, либо в Азию – офферы точно были.

Но Тигр вернулся в «Монако» и внезапно начал рвать точно так же, как до травмы. Радамель констатировал: его спасли вера и Эдуардо дос Сантос.

Этот мужчина – лучший друг Андре Виллаш-Боаша, бывший сотрудник «Зенита» и, вероятно, главный физиотерапевт планеты. Сейчас Эдуардо трудится в Китае, но даже когда он работал в «Зените», у него периодически находилось время на фриланс.

Одним из клиентов был как раз Фалькао. Выяснилось, что из-за форсированного восстановления после разрыва связок колумбиец так и не набрал форму. Его постоянно атаковали мышечные травмы, но он терпел и выходил на поле только для того, чтобы попытаться забить и заслужить доверие Ван Гала или Моуринью. Раз за разом план проваливался: недолеченный Тигр еле двигался, его критиковали, а потом скидывали на лавку.

К счастью, Эдуардо оказался не только классным терапевтом (15 лет стажа, куча медицинских дипломов, лекции во всех крупных университетах), но и мощнейшим психологом.

Бразилец рассказывал, что секрет его методики очень прост: даже при одинаковых травмах он выбирает разные сценарии лечения в зависимости от характера футболиста. Фалькао сразу сообщил Эдуардо, что чувствует себя раскованно и комфортно лишь когда у него есть гарантированное место в составе. Сантос кивнул и тут же объяснил, что для гарантий старта нужно наконец разобраться со старыми болячками – придется потерпеть и попотеть.

Их терапия длилась несколько недель: Тигр занимался по программе Эдуардо 7-10 часов в день, а тот подбадривал и мотивировал павшего снайпера. За время процедур Дос Сантос не только восстановил Радамеля, но и вернул ему веру в себя. Эдуардо не отрицает: он регулярно пользуется психологическими приемами, чтобы футболисты сразу же после выздоровления играли на полную подсознательно не боялись травмироваться еще раз.

«Мои клиенты быстро выходят на пик – из-за этого меня даже обвиняют в черной магии. Например, в том что я кормлю клиентов человеческой или лошадиной плацентой», – признавался бразильский физиотерапевт.

Фалькао вряд ли ел плаценту, но после упражнений от Эдуардо Тигр зажег в Лиге чемпионов (5 голов и полуфинал), помог Мбаппе адаптироваться во взрослом футболе и наконец-то выиграл чемпионат большой пятерки. Сейчас все еще солиднее: в новом сезоне Радамель вышел на космический уровень скорострельности (55,3 минуты на гол – лучший в Европе), реализации (каждый второй удар – в сетку) и точности (13 выстрелов в створ – 12 банок). Единственный вратарь, отбивший пулю от Фалькао, – 21-летний кипер «Метца» Тома Дидильон.

Но главное – не клубные мегаподвиги Тигра, а то, что Колумбия отобралась на чемпионат мира. Радамель еще в 2014-м рассказывал, как мечтает полыхнуть в России, а теперь сделал все, чтобы пролезть на турнир без стыков – например, еще в июне он стал лучшим бомбардиром в истории страны (70 матчей, 28 голов).

В феврале Фалькао исполнится 32, поэтому ближайший ЧМ – первый и последний в его жизни. Колумбиец однозначно заслужил респект и поддержку нейтральных болельщиков: он доказал, что раненый тигр – это все еще тигр, а не шакал, готовый уехать из Европы, чтобы торговать именем за бешеный прайс.

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