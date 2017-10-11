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Хавьер Маскерано завершит карьеру в сборной Аргентины после ЧМ-2018
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Полузащитник «Барселоны» и сборной Аргентины Хавьер Маскерано заявил, что ЧМ-2018 в России станет для него последним в составе национальной команды.
«Если я приеду в Россию, это будет моим последним выступлением. Я в этом уверен», – сказал после матча Маскерано, которого цитирует L'Equipe.
- Маскерано выступает за сборную Аргентины с 2003 года.
- 33-летний футболист провел за национальную команду 139 игр, в которых забил 3 мяча.
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