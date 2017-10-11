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Власти Москвы потратят 830 миллионов рублей на установку бесплатного Wi-Fi к ЧМ-2018

Власти Москвы потратят 830 миллионов рублей на установку бесплатного Wi-Fi к ЧМ-2018
Eurosport

4 ч. назад

Бабушки столицы, крепитесь.

Правительство Москвы выделит 830 млн рублей на установку бесплатного Wi-Fi в общественных местах к чемпионату мира в России. Интернет установят в парках, музеях и вузах в течение двух лет.

Каждую точку Wi-Fi оборудуют различные исполнители: «Престиж-интернет» получит 333 млн рублей на размешение интернета на уличных точках, «Цифра один» – 348 млн для работы в домах культуры. МГТС, «Вымпелком» и «Сетел» распределят между собой обустройство музеев, вузов и парков, сообщают «Ведомости».

  • Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.
  • На турнир уже квалифицировались 23 из 32 сборных.

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