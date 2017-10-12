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Игорь Гамула: «Лионель Месси и Криштиану Роналду очень похожи, почти как братья Березуцкие»

Гамула: «Месси и Роналду очень похожи, почти как братья Березуцкие»
Eurosport

1 час назад

Великая честь для аргентинца и португальца.

Экс-тренер «Ростова» Игорь Гамула поделился мнением о выходе сборной Аргентины на ЧМ-2018 в России.

«Вот была у меня уверенность, что Аргентина решит свои вопросы и точно поедет на ЧМ. Виталий Мутко очень переживал, что Лионель Месси не приедет. Надо было мне позвонить, сразу успокоил бы Виталия Леонтьевича.

Месси в очередной раз доказал, что он особенный. Не люблю, когда его сравнивают с Роналду или Неймаром. Они одинаковые, великие футболисты. Игроки такого уровня очень похожи. Почти как братья Березуцкие», – заявил Гамула «Чемпионату».

  • Сборные Португалии и Аргентины квалифицировались на ЧМ в последних отборочных турах своих Конфедераций.
  • Португальцы выиграли группу, опередив по разнице мячей Швейцарию, а аргентинцы заняли третье место.
  • Роналду забил 15 мячей в квалификации, отстав на один мяч от Роберта Левандовского. Месси тоже второй, но 7-ю голами.

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