Сборная Франции выбрала отель на время ЧМ-2018 в 10 км от Истры

Представители сборной Франции определились с местом проживания во время ЧМ-2018 в России. Французы выбрали отель Hilton Garden Inn Moscow New Riga, который располагается в 10 километрах от Истры.

По мнению «ле блюз», плюсы отеля в том, что он располагается в тихой, лесной зоне недалеко от аэропорта Шереметьево. Французы мечтают, что благодаря расположению отеля смогут быстро добираться до него после матчей, сообщает Le Figaro.

В отеле доступны бар, тренажерный зал, спа-салон и бассейн. В ближайшей доступности имеется часная пляжная зона. В отель возможно заселение с животными.

Стоимость самых дешевых номеров 75-85 евро.

Сайт Booking.com сообщает, что на время чемпионата мира все номера в отеле выкуплены гостями из Франции.

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

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