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Сборная России на ЧМ-2018 будет базироваться в Новогорске
Команда Станислава Черчесова выбрала дом.
База в подмосковном Новогорске окончательно утверждена местом, где во время чемпионата мира будет жить и тренироваться сборная России.
«В Новогорске уже подготовлены два полноразмерных поля. С тренерским штабом национальной команды утверждалось все, вплоть до цвета стен в помещениях», – сообщил источник «Р-Спорт».
Ранее сообщалось, что сборная Мексики выбрала для проживания и тренировок базу «Динамо» в Новогорске. Также была информация, что команда Исландии будет базироваться в Геленджике, а сборная Франции – в подмосковной Истре.
- ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля.
- Матчи турнира примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Сочи.
- Жеребьевка финальной стадии состоится 1 декабря в Москве.
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