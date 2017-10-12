Сборная России на ЧМ-2018 будет базироваться в Новогорске

База в подмосковном Новогорске окончательно утверждена местом, где во время чемпионата мира будет жить и тренироваться сборная России.

«В Новогорске уже подготовлены два полноразмерных поля. С тренерским штабом национальной команды утверждалось все, вплоть до цвета стен в помещениях», – сообщил источник «Р-Спорт».

Ранее сообщалось, что сборная Мексики выбрала для проживания и тренировок базу «Динамо» в Новогорске. Также была информация, что команда Исландии будет базироваться в Геленджике, а сборная Франции – в подмосковной Истре.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля.

Матчи турнира примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Сочи.

Жеребьевка финальной стадии состоится 1 декабря в Москве.

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