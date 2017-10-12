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Игрок «Сити» Яя Туре: «Готов помочь ФИФА и правительству России в борьбе с расизмом на ЧМ-2018»

Туре: «Готов помочь ФИФА и правительству России в борьбе с расизмом»
Eurosport

2 ч. назад

Ивуариец не хочет ограничиваться пустыми разговорами.

Нападающий «Сити» Яя Туре обсудил вопрос возможного возникновения расистских скандалов на ЧМ-2018.

«Если на турнире произойдут ситуации с проявлением расизма, будет грандиозный скандал. Всем нелегко говорить о России. Но я надеюсь, что Россия удивит всех и сделает что-нибудь хорошее.

Я хочу сказать ФИФА и правительству России, что готов помочь, если это потребуется. Я не хочу ограничиваться разговорами. Мне хочется увидеть настоящие дела.

Это очень важно для будущего футбола», – сказал Туре ВВС.

  • В 2013 году Яя подвергся в Москве расистским оскорблениям со стороны трибун ЦСКА в матче Лиги чемпионов. Армейцы были наказаны одной игрой без зрителей.
  • Туре говорит на русском и еще на четырех языках.
  • 11 ноября Кот-д’Ивуар сыграет дома с Марокко. Матч решит судьбу путевки на ЧМ-2018. Ивуарицы уступают сопернику 1 очко.
  • Туре завершил карьеру в сборной в 2016 году.

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