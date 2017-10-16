Россия обновила антирекорд и опустилась на 65-е место в рейтинге ФИФА

Сборная России обновила антирекорд и опустилась на 65-е место в рейтинге ФИФА, пропустив вперед команду Кабо-Верде, которая перед последним туром квалификации ЧМ-2018 в зоне CAF сохраняет призрачные шансы на поездку на мундиаль.

Сборная Франции поднялась на седьмое место, сборная Перу – на десятое. Сборная Голландии благодаря непопаданию на ЧМ-2018 поднялась с 29-го на 20-е место. Лидером остается команда Германии.

Рейтинг ФИФА, версия от 16 октября:

1 (1). Германия – 1631 очко,

2 (2). Бразилия – 1619,

3 (3). Португалия – 1446,

4 (4). Аргентина – 1445,

5 (5). Бельгия – 1333,

6 (6). Польша – 1323,

7 (8). Франция – 1226,

8 (11). Испания – 1218,

9 (9). Чили – 1173,

10 (12). Перу – 1160…

30 (24). Украина – 888…

65 (64). Россия – 563…

91 (77). Белоруссия – 454…

133 (126). Казахстан – 254.

Новая версия рейтинга будет опубликована 23 ноября.

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