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Италия сыграет в стыках со Швецией, Хорватия – с Грецией

Италия сыграет в стыках со Швецией, Хорватия – с Грецией
Eurosport

1 час назадОбновлено 59 мин. назад

«Скуадре адзурре» повезло, что Златан Ибрагимович завязал со сборной.

В Цюрихе состоялась жеребьевка стыковых матчей ЧМ-2018 в зоне УЕФА.

Результаты выглядят следующим образом:

Северная Ирландия – Швейцария

Хорватия – Греция

Дания – Ирландия

Швеция – Италия

  • Первые команды в парах начнут противостояния дома.
  • Первые матчи пройдут 9-11 ноября. Ответные состоятся 12-14 ноября.
  • В эти же дни пройдут межконтинентальные стыковые игры Гондурас – Австралия, Новая Зеландия – Перу.

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