Eurosport
Италия сыграет в стыках со Швецией, Хорватия – с Грецией
«Скуадре адзурре» повезло, что Златан Ибрагимович завязал со сборной.
В Цюрихе состоялась жеребьевка стыковых матчей ЧМ-2018 в зоне УЕФА.
Результаты выглядят следующим образом:
Северная Ирландия – Швейцария
Хорватия – Греция
Дания – Ирландия
Швеция – Италия
- Первые команды в парах начнут противостояния дома.
- Первые матчи пройдут 9-11 ноября. Ответные состоятся 12-14 ноября.
- В эти же дни пройдут межконтинентальные стыковые игры Гондурас – Австралия, Новая Зеландия – Перу.
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