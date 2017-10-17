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Россия сыграет товарищеский матч с Бразилией в Москве 23 марта
Игра, вероятнее всего, пройдет в «Лужниках».
РФС объявил о договоренности с Бразильской конфедерацией футбола по поводу товарищеского матча между национальными сборными.
Матч состоится 23 марта в Москве. Стадион и время начала игры будут объявлены позднее, сообщает официальный сайт РФС.
- Ранее сообщалось, что Россия может открыть матчем с бразильцами реконструированные «Лужники».
- 15 июля в «Лужниках» пройдет финал чемпионата мира.
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