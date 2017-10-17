Россия сыграет товарищеский матч с Бразилией в Москве 23 марта

РФС объявил о договоренности с Бразильской конфедерацией футбола по поводу товарищеского матча между национальными сборными.

Матч состоится 23 марта в Москве. Стадион и время начала игры будут объявлены позднее, сообщает официальный сайт РФС.

Ранее сообщалось, что Россия может открыть матчем с бразильцами реконструированные «Лужники».

15 июля в «Лужниках» пройдет финал чемпионата мира.

Подпишитесь на канал в телеграме, сделав два клика, и читайте лучшие тексты любимого сайта