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Как выглядит «Волгоград Арена» сегодня
На поле уже выросла трава, на трибунах – кресла.
В октябре в телеграме появился канал «Волгоград Арена», который следит за ходом строительства стадиона к ЧМ-2018. Вот несколько свежайших фотографий с Волги.
Так выглядит центральный вход на территорию стадика. Он даже остекленен.
На территории арены есть старенький бассейн, который тоже реставрируют.
Фасад «Волгоград Арены» смотрится вот так.
А вот так – табло.
Вид на трибуны (максимальная вместительность – 45 тысяч мест) и вантовую систему финсации крыши.
- В апреле 2018 года «Волгоград Арена» должна быть сдана в эксплуатацию.
- 27 ноября 2017 года запланирована сдача строительного комплекса работ, включая благоустройство.
- Все фото – из телеграм-канала «Волгоград Арена».
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