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Как выглядит «Волгоград Арена» сегодня

Как выглядит «Волгоград Арена» сегодня
Eurosport

26 мин. назадОбновлено 8 мин. назад

На поле уже выросла трава, на трибунах – кресла.

В октябре в телеграме появился канал «Волгоград Арена», который следит за ходом строительства стадиона к ЧМ-2018. Вот несколько свежайших фотографий с Волги.

Волгоград 1

Так выглядит центральный вход на территорию стадика. Он даже остекленен.

Волгоград 2

На территории арены есть старенький бассейн, который тоже реставрируют.

Волгоград 3

Фасад «Волгоград Арены» смотрится вот так.

Волгоград 7

А вот так – табло.

Волгоград 5

Вид на трибуны (максимальная вместительность – 45 тысяч мест) и вантовую систему финсации крыши.

Волгоград 4
  • В апреле 2018 года «Волгоград Арена» должна быть сдана в эксплуатацию.
  • 27 ноября 2017 года запланирована сдача строительного комплекса работ, включая благоустройство.
  • Все фото – из телеграм-канала «Волгоград Арена».

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