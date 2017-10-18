Как выглядит «Волгоград Арена» сегодня

В октябре в телеграме появился канал «Волгоград Арена», который следит за ходом строительства стадиона к ЧМ-2018. Вот несколько свежайших фотографий с Волги.

Так выглядит центральный вход на территорию стадика. Он даже остекленен.

На территории арены есть старенький бассейн, который тоже реставрируют.

Фасад «Волгоград Арены» смотрится вот так.

А вот так – табло.

Вид на трибуны (максимальная вместительность – 45 тысяч мест) и вантовую систему финсации крыши.

В апреле 2018 года «Волгоград Арена» должна быть сдана в эксплуатацию.

27 ноября 2017 года запланирована сдача строительного комплекса работ, включая благоустройство.

Все фото – из телеграм-канала «Волгоград Арена».

Как вам стадик в Волгограде? Опрос 45 голосов Очень сильно, шедвр Норм, на уровне Это провал «Ротор» где?

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