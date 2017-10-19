Gazzetta dello Sport: Карло Анчелотти получил предложение возглавить сборную Хорватии

Карло Анчелотти прилетело очередное предложение: на этот раз за услугами итальянца обратилась Федерация футбола Хорватии, которая предложила тренеру возглавить национальную команду на время ЧМ-2018.

Анчелотти пока не ответил на предложение, но ранее он заявлял, что летом намерен вернуться к клубному футболу, подготовив выбранную команду с межсезонья, сообщает Gazzetta dello Sport.

Ранее сообщалось, что Карло интересен «Лестеру», который остался без тренера после увольнения Крэйга Шекспира.

Сборная Хорватии еще не пробилась на ЧМ-2018: в стыковых матчах балканцы сразятся с Грецией.

Карло Анчелотти был уволен из-за неудовлетворительных результатов из «Баварии» в конце сентября.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме