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Gazzetta dello Sport: Карло Анчелотти получил предложение возглавить сборную Хорватии
Итальянский специалист без работы не останется.
Карло Анчелотти прилетело очередное предложение: на этот раз за услугами итальянца обратилась Федерация футбола Хорватии, которая предложила тренеру возглавить национальную команду на время ЧМ-2018.
Анчелотти пока не ответил на предложение, но ранее он заявлял, что летом намерен вернуться к клубному футболу, подготовив выбранную команду с межсезонья, сообщает Gazzetta dello Sport.
Ранее сообщалось, что Карло интересен «Лестеру», который остался без тренера после увольнения Крэйга Шекспира.
- Сборная Хорватии еще не пробилась на ЧМ-2018: в стыковых матчах балканцы сразятся с Грецией.
- Карло Анчелотти был уволен из-за неудовлетворительных результатов из «Баварии» в конце сентября.
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