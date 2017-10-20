Marca: Пике, Рамос и Бускетс могут покинуть сборную Испании из-за увольнения директора по маркетингу

Футболистам не понравилось решение президента Федерации футбола Испании Хуана Луиса Ларреа, который уволил директора сборной по вопросам маркетинга Марию Хосе Кларамунту. Женщина пользовалась поддержкой и уважением игроков: Рамос после матча против Италии прямо сказал, что футболисты не желают отставки Кларамунт.

После встречи с Лихтенштейном Ларреа вновь заявил о желании уволить Марию Хосе. По информации Marca, Рамос, Пике и Бускетс пригрозили покинуть команду в знак протеста. Президент Федерации не изменил решение – в команде возникло напряжение, которое может завершиться уходом игроков.

Испания выиграла отборочную группу и пробилась на ЧМ-2018.

Пике, Рамос и Бускетс выиграли для Испании чемпионата мира и Евро.

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