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Marca: Пике, Рамос и Бускетс могут покинуть сборную Испании из-за увольнения директора по маркетингу
Футболисты заступились за сотрудницу.
Футболистам не понравилось решение президента Федерации футбола Испании Хуана Луиса Ларреа, который уволил директора сборной по вопросам маркетинга Марию Хосе Кларамунту. Женщина пользовалась поддержкой и уважением игроков: Рамос после матча против Италии прямо сказал, что футболисты не желают отставки Кларамунт.
После встречи с Лихтенштейном Ларреа вновь заявил о желании уволить Марию Хосе. По информации Marca, Рамос, Пике и Бускетс пригрозили покинуть команду в знак протеста. Президент Федерации не изменил решение – в команде возникло напряжение, которое может завершиться уходом игроков.
- Испания выиграла отборочную группу и пробилась на ЧМ-2018.
- Пике, Рамос и Бускетс выиграли для Испании чемпионата мира и Евро.
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