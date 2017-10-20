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Йозеф Блаттер: «Я приеду на чемпионат мира по приглашению президента России Владимира Путина»
Предложение, от которого нельзя отказаться.
Экс-глава ФИФА рассказал, что приедет летом в Россию в качестве зрителя ЧМ.
«Я приеду на чемпионат мира в Россию по приглашению Владимира Путина. Я не знаю, как долго пробуду там и на какую именно игру приду – на матч открытия или на финал.
Так как я не могу работать в футболе и не имею никаких заданий, возможно, мой визит будет коротким», – заявил Блаттер.
По информации Sky Sports, Йозеф не сможет попасть ни на один стадион по приглашению. Экс-чиновнику необходимо будет самому купить билет.
- Йозеф Блаттер отстранен от любой футбольной деятельности на 6 лет в связи с коррупционным скандалом в ФИФА.
- Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.
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