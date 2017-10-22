Саудовская Аравия в январе отправит игроков сборной в клубы Ла Лиги для подготовки к ЧМ-2018

Федерация футбола Саудовской Аравии (SAFF) подписала соглашение с Ла Лигой, по условиям которого ведущие футболисты страны в январе отправятся в аренды в испанские команды.

В ближайшие недели скауты клубов Ла Лиги прибудут в Саудовскую Аравию для наблюдения за футболистами, указанными SAFF. В список включены игроки, которые с наибольшей вероятностью сыграют на ЧМ-2018.

Помимо Испании аравийцы готовы сотрудничать с другими европейскими лигами. Сообщается, что «Торино» заинтересован в защитнике «Аль-Ахли» Мотазе Хавсави.

SAFF считает, что выступление в ведущих лигах мира поможет футболистам подготовиться к мундиалю, передает Ahdaaf‏ со ссылкой на источники, близкие к федерации.

Саудовская Аравия выступит на чемпионате мира впервые с 2006 года.

На ЧМ-1994 аравийцы дошли до 1/8 финала, после чего трижды подряд занимали последние места в группе.

Из 50 футболистов, вызывавшихся в сборную Саудовской Аравии за последний год, только двое выступают за границей и лишь один – в Европе: 19-летний полузащитник «Витесса» Мухтар Али.

Больше футбольных видео на нашем канале в YouTube