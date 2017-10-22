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Саудовская Аравия в январе отправит игроков сборной в клубы Ла Лиги для подготовки к ЧМ-2018
Аравийцы хотят конкурентоспособную национальную команду.
Федерация футбола Саудовской Аравии (SAFF) подписала соглашение с Ла Лигой, по условиям которого ведущие футболисты страны в январе отправятся в аренды в испанские команды.
В ближайшие недели скауты клубов Ла Лиги прибудут в Саудовскую Аравию для наблюдения за футболистами, указанными SAFF. В список включены игроки, которые с наибольшей вероятностью сыграют на ЧМ-2018.
Помимо Испании аравийцы готовы сотрудничать с другими европейскими лигами. Сообщается, что «Торино» заинтересован в защитнике «Аль-Ахли» Мотазе Хавсави.
SAFF считает, что выступление в ведущих лигах мира поможет футболистам подготовиться к мундиалю, передает Ahdaaf со ссылкой на источники, близкие к федерации.
- Саудовская Аравия выступит на чемпионате мира впервые с 2006 года.
- На ЧМ-1994 аравийцы дошли до 1/8 финала, после чего трижды подряд занимали последние места в группе.
- Из 50 футболистов, вызывавшихся в сборную Саудовской Аравии за последний год, только двое выступают за границей и лишь один – в Европе: 19-летний полузащитник «Витесса» Мухтар Али.