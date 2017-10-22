Сборная России может сыграть с Италией в день открытия стадиона «Динамо»

Старший вице-президент Банка ВТБ, руководитель проекта «ВТБ Арена парк» Андрей Перегудов сообщил, что в матче открытия стадиона 5 июня сборная России может сыграть с командой Италии.

«Сегодня у нас промежуточный чекпойнт, ко дню рождения Яшина мы полностью закончили основные работы на футбольном стадионе, остались только табло и отделка лож. 26 700 зрителей – это намного больше средней посещаемости РФПЛ.

Мы надеемся, что он будет хорошо заполняться. Сдать весь спортивный комплекс «ВТБ Арена Парк» мы планируем в апреле следующего года, первый матч здесь может провести сборная России – последний контрольный перед ЧМ-2018 5 июня. А следующий сезон, как рассчитываем, здесь начнет «Динамо», – цитирует Перегудова «Чемпионат».

Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.

В ближайших товарищеских матчах сборная России сыграет 11 ноября с Аргентиной и 14 ноября с Испанией.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме