Нападающий «Реала» Криштиану Роналду: «Россия всегда приносила мне удачу»

Криштиану Роналду поделился мнением о предстоящем ЧМ-2018 и связи с Россией.

«Я неоднократно играл в России, в Москве я выиграл первую Лигу чемпионов. Россия всегда приносила мне удачу, пусть в последний раз немного не получилось – мы не победили в Кубке Конфедераций. В целом это был интересный и полезный опыт, мы уступили в полуфинале чилийцам в серии пенальти, но пенальти – всегда лотерея. Надо смотреть на ситуацию позитивно: хорошо, что это случилось тогда, а не на чемпионате мира.

Мы чемпионы Европы, это позволяет нам ожидать большего. Но повторю то, что говорил перед чемпионатом Европы: Португалия никогда не является фаворитом на крупных турнирах. Есть команды, которые теоретически сильнее нашей, у них выше рейтинг, выше авторитет, поэтому нам нужно быть скромнее и согласиться, что фавориты – другие. Хотя мы всегда может преподнести сюрприз», – заявил Роналду сайту ФИФА.

Сборная Португалии сыграет на чемпионате мира в России.

В 2014-м году португальцы завершили выступление на ЧМ на групповом этапе.

Лучшее достижение команды при Роналду – четвертое место в 2006 году.

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