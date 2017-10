«Просто терроризм». ИГИЛ пригрозил организаторам ЧМ-2018 постером с плачущим кровью Лионелем Месси

Запрещенное на территории РФ Исламское государство открыто пригрозило ЧМ-2018. 24 октября медиагруппа Wafa Media Foundation, связанная с ИГИЛ, выпустила постер с форвардом «Барселоны» и сборной Аргентины Лионелем Месси.

На постере расположена надпись на английском и арабском: «Вы сражаетесь с государством, в словаре которого нет слова «провал». Знаменитый девиз Nike «Просто сделай это» (Just Do It) переделан в «Просто терроризм» (Just Terrorism).

Также ИГИЛ распространил в интернете постеры с изображением эмблемы ЧМ-2018 и угрожающими посланиями.

ЧМ-2018 пройдет в 11 городах России 14 июня – 15 июля

В 2016 году ИГИЛ запретил на своей территории ношение маек «Реала», «Барселоны», «МЮ», «Сити», «Милана», «Челси», сборных Англии, США, Франции, Германии, атрибутики Nike и adidas.

Больше футбольных видео на нашем канале в YouTube