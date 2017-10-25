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Александр Кокорин: «Беда сборной Голландии в том, что ее лидер – игрок «Спартака»
Немного аналитики.
Нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кокорин проанализировал кризис международного футбола.
«Сейчас уровень сильных сборных снижается. Например, недавно Люксембург сыграл вничью с Францией, а Голландия уже второй раз подряд не попадает на крупный турнир.
У голландцев лидер – футболист «Спартака»? В этом и беда!» – с улыбкой заявил Кокорин, слова которого приводит «СЭ».
Вдобавок Александр выразил готовность завершить карьеру в «Зените», но с одной оговоркой.
- «Если буду нужен клубу. С радостью завершу игровую карьеру здесь, если не будет предложений из Европы».
- После бронзы ЧМ-2014 сборная Голландии не отобралась на Евро-2016 и ЧМ-2018. За «оранжевых» выступает Куинси Промес.
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