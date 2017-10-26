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Мяч, которым Лео Месси, Криштиану Роналду и Александр Кокорин, возможно, сыграют на чемпионате мира
Школьники всего мира уже хотят его.
В интернете появились первые фотографии мяча, которым сборные, возможно, сыграют на чемпионате мира в России.
Судя по всему, мяч производства Adidas получил название Telstar 18.
- Telstar – мячи, которыми играли на ЧМ-1970.
- В последний раз черно-белыми мячами на ЧМ играли в 1994 году.
- Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.
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