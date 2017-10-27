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Призовой фонд ЧМ в России составит 400 миллионов долларов
На 42 миллиона больше, чем на предыдущем мундиале.
Совет ФИФА одобрил увеличение призовых на чемпионат мира-2018 года в России на 12 процентов. Общая сумма призового фонда составит 400 миллионов долларов, сообщается в релизе ФИФА.
Призовой фонд турнира был утвержден на заседании совета ФИФА, который проходит в индийской Калькутте.
- На чемпионате мира-2014 в Бразилии призовой фонд составлял 358 миллионов долларов.
- Матчи ЧМ-2018 пройдут в Москве, Петербурге, Калининграде, Самаре, Екатеринбурге, Волгограде, Ростове-на-Дону, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Саранске.
- Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля.
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