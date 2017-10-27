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Испания во время ЧМ-2018 будет жить на базе «Краснодара»
«Красная фурия» приедет в гости к Сергею Галицкому.
Испанская делегация в течение недели находилась в России. Представители делегации уладили последние детали, связанные с товарищеским матчем с российской командой в Санкт-Петербурге и посетили Краснодар.
Как сообщает Marca, во время мундиаля сборная Испании будет базироваться в Краснодаре, на базе одноименного клуба.
База «Краснодара» носит название «Четук». Это ультрасовременный учебно-тренировочный комплекс с пятью полноразмерными полями и одним полем уменьшенного размера.
- Товарищеский матч между Россией и Испанией пройдет 14 ноября.
- Матчи ЧМ-2018 пройдут в Москве, Петербурге, Калининграде, Самаре, Екатеринбурге, Волгограде, Ростове-на-Дону, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Саранске.
- Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля.
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