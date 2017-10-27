Победитель чемпионата мира получит 33 миллиона евро, каждый участник – по 7 миллионов

ФИФА объявила суммы призовых за участие в чемпионате мира в России.

Каждый из участников соревнования получит по 7 млн евро – сумма не изменилась с ЧМ-2014 в Бразилии. Бронзовый призер турнира заработает 21 млн евро, серебряный – 25 млн, победитель – 33 млн евро.

Чемпионат мира состоится в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Матчи турнира пройдут в 11 городах страны.

Действующий чемпион мира – сборная Германии.

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