«Хуже условий для дебюта быть не может». Буффон вспомнил матч против России в стыках ЧМ-1998

29 октября 1997 года 19-летний Джанлуиджи Буффон дебютировал за сборную Италии в стыковой игре ЧМ-1998 против России. Спустя 20 лет легенда вспоминает тот великий матч.

«Мой первый самый памятный момент – это дебют за сборную в России. Это была шокирующая с климатической точки зрения ночь: снегопад был невероятный, поле грязное. Хуже условий для дебюта быть не может.

Это был стыковой матч за выход на чемпионат мира-1998. Я вышел на замену на пятой или шестой минуте, и мне пришлось сделать важный сэйв. Было нелегко выходить с холодной скамейки в морозную погоду.

Но это доказало, что психология важнее физических кондиций», – сказал Джиджи.

Италия сыграла вничью в Москве (1:1), Буффон вышел на замену на 31-й минуте.

Спустя две недели «скуадра адзурра» обыграла Россию в Неаполе (1:0) и отобралась на мундиаль.

После матча на стадионе «Динамо» Буффон еще 172 раза примерял майку сборной Италии.

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