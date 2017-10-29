«Хуже условий для дебюта быть не может». Буффон вспомнил матч против России в стыках ЧМ-1998
Как закалялся Джиджи.
29 октября 1997 года 19-летний Джанлуиджи Буффон дебютировал за сборную Италии в стыковой игре ЧМ-1998 против России. Спустя 20 лет легенда вспоминает тот великий матч.
«Мой первый самый памятный момент – это дебют за сборную в России. Это была шокирующая с климатической точки зрения ночь: снегопад был невероятный, поле грязное. Хуже условий для дебюта быть не может.
Это был стыковой матч за выход на чемпионат мира-1998. Я вышел на замену на пятой или шестой минуте, и мне пришлось сделать важный сэйв. Было нелегко выходить с холодной скамейки в морозную погоду.
Но это доказало, что психология важнее физических кондиций», – сказал Джиджи.
- Италия сыграла вничью в Москве (1:1), Буффон вышел на замену на 31-й минуте.
- Спустя две недели «скуадра адзурра» обыграла Россию в Неаполе (1:0) и отобралась на мундиаль.
- После матча на стадионе «Динамо» Буффон еще 172 раза примерял майку сборной Италии.
Устали искать тексты на сайте? Подпишитесь на канал в телеграме, и тексты найдут вас сами